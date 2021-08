경찰, '아내 폭행 혐의' 이정훈 강동구청장 입건

[아시아경제 이정윤 기자] 이정훈(54) 서울 강동구청장이 배우자를 폭행한 혐의로 경찰에 입건돼 수사를 받고 있는 것으로 파악됐다.

5일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 가정폭력범죄의 처벌 등에 따른 특례법 위반 혐의로 이 구청장을 입건해 수사하고 있다.

이 구청장은 지난달 15일 오후 8시 30분께 송파구의 한 아파트 주차장에서 아내 A씨의 행동을 제지하려다 손목을 잡아 비트는 등 폭행한 혐의를 받고 있다. 경찰은 당시 행인으로부터 112 신고를 받고 수사에 착수한 것으로 알려졌다.

이 구청장은 지난해 7월에도 서울 강동구의 한 아파트 앞 공원에서 A씨와 대화하던 중 주먹으로 A씨의 얼굴을 때려 다치게 한 혐의도 받고 있다. 두 사람은 이 구청장의 주변인과 관련된 문제로 다툰 것으로 전해졌다.

해당 사건과 관련해 경찰에 처벌불원서가 제출된 것으로 알려졌지만 가정폭력 사건은 관련법에 따라 처벌불원서 제출 여부와 관계없이 검찰에 송치돼야 한다. 경찰은 일반 형사사건으로 송치할지, 가정보호사건 처리가 적절하다는 의견을 낼지 검토 중이다.

경찰 관계자는 "관련 절차에 따라 수사를 진행한 뒤 검찰에 송치할 예정"이라고 했다.

