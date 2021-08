'도시형 대안 국제학교'라는 모토를 내건 VIA(Vine International Academy)국제학교는 오는 2022년 1월 10일 정식 개교를 앞두고 초등학교, 중학교, 고등학교 과정에 입학할 신입생을 모집한다고 5일 밝혔다.

VIA국제학교는 1996년 미국 캘리포니아주 버클리에 설립된 미국 명문대 입시 전문 교육기관 ‘SY 아카데미’가 모태다. 학교측은 "UC데이비스대학에서 주관하는 명문대 진학 과정은 SY아카데미와 함께 공동 운영하고 있다"면서 "UC버클리, UCLA, UC샌디에이고 등에 높은 합격률을 보이고 있다"고 설명했다. 이어 "일반적인 국제학교와 달리 학생의 우수한 교과 성적과 영어 구사 능력보다는 인성, 잠재력, 발전가능성을 평가해 신입생을 선발한다"고 덧붙였다.

