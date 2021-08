‘전주 비빔면’ 소스, 비건(Vegan) 제품인증 획득

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] ‘전주 비빔면’ 소스가 비건(Vegan) 제품인증을 획득했다.

전주농생명소재연구원(원장 오병준)은 지역 농업회사법인인 ㈜천년누리(대표 장윤영)의 ‘전주 비빔면’ 소스가 최근 한국비건인증원의 비건 제품인증을 받았다고 5일 밝혔다.

비건 인증은 동물로부터 유래한 원재료를 이용하지 않고 교차오염이 되지 않도록 관리하는 등 제품에 동물실험을 하지 않은 제품에만 주어진다.

한국비건인증원은 식품의약품안전처의 승인을 받고 비건 인증·보증을 담당하는 정식 기관으로 해외 비건 인증보다 절차가 엄격한 것으로 알려져 있다.

비건 식품에 관심을 갖는 소비자가 늘고 있는 가운데 이번 비건 인증이 천년누리의 ‘전주 비빔면’이 시중에서 판매 중인 비빔면과의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다.

지난달 12일 출시된 ‘전주 비빔면’은 천년누리 전주시청점과 전주한옥마을점, 전주역점 등에서 판매되고 있으며, 코레일유통 호남본부와 스토리웨이 입점이 추진 중이다.

