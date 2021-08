WHO "부스터샷 접종 멈춰달라"…美 "선택의 문제 아냐"

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)가 부스터샷(3차 접종)을 도입하거나 논의 중인 접종 선도국들에게 적어도 9월 말까지 접종을 중단해달라고 했다. 고소득 국가와 저소득 국가 간 공급 불균형이 심각한 만큼 1·2차 접종조차 하지 못한 국가부터 우선 접종해야 한다는 것이다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 4일(현지시간) "선진국들은 최소 9월 말까지 부스터샷 접종에 나서지 않길 바란다"고 촉구했다. 거브러여수스 총장은 "델타 변이로부터 국민을 보호하고자 하는 각국 정부의 조치를 이해한다"면서도 "전 세계 백신 공급의 대부분을 이미 사용한 국가들이 추가 접종까지 하는 것을 받아들일 수 없다"고 목소리를 높였다.

WHO가 공개적으로 부스터샷 접종을 반대한 이유는 고소득 국가와 저소득 국가 간 접종률 격차가 더욱 벌어지고 있기 때문이다. 거브러여수스 총장 "지난 5월 고소득 국가는 인구 100명당 약 50회분의 백신을 접종했는데 그 이후 두 배가 돼 지금은 거의 100회분"이라며 "그 사이 저소득 국가는 100명당 1.5회분만 투여할 수 있었다"고 했다.

WHO는 오는 9월 말까지 각국 인구 최소 10%의 접종을 목표로 하고 있다. 거브러여수스 총장은 "지금까지 세계적으로 40억 회분 이상의 백신이 투여됐고, 이 중 80% 이상이 세계 인구의 절반도 안 되는 중상위 소득 국가에 돌아갔다"며 "고소득 국가가 가진 백신 대부분을 빈국으로 가게 하는 전환이 시급하다"고 강조했다.

전 세계에서 이스라엘, 영국, 독일이 부스터샷 접종 계획을 밝힌 가운데 아직 필요성을 검토 중인 미국이 가장 먼저 반발했다.

젠 사키 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "우리는 (각국 접종 확대와 부스터샷 접종) 둘 다 할 수 있다"며 "둘 중에서 어느 하나를 선택할 문제가 아니다"라고 했다. 저소득 국가에 백신을 공급하는 것과 미국 내 3차 접종을 하는 게 동시에 가능하다는 것이다.

이스라엘은 이달부터 60세 이상 고령층을 대상으로 부스터샷 접종을 시작했다. 영국과 독일도 내달부터 고령층과 면역 취약자들에게 접종 계획이다.

한국은 고위험군을 대상으로 올해 4분기 접종을 논의 중이다. 미국은 지난 달부터 필요성을 논의하고 있다.

