양천구, 전국 지자체 최초 장애위험군 영유아 조기 발달검사

만 0~3세 이하 모든 영유아 대상 신청 시 무료 조기 발달검사... 양천해누리복지관 위탁 운영, 영유아 가정 혹은 어린이집에서 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 장애위험군 영유아를 조기에 발견, 체계적인 지원서비스를 제공하기 위한 '장애위험군 영유아 조기 발달검사' 사업을 추진한다.

대상은 양천구에 주민등록을 두고 거주하고 있는 만 0~3세 이하 영유아 8783명이며 전국 지자체 최초로 어린이집 재원 영유아뿐 아니라 가정보육 하는 지역내 모든 가정의 영유아를 포함한다.

이 사업은 양천해누리복지관에 위탁하여 운영되며 검사비용은 무료다.

검사 시 영유아의 연령대를 나누어 검사항목을 세분화하여 진행한다. ▲0~2세 영유아는 성장과정에 맞는 각 영역별 기초항목 설문 위주의 모바일 설문검사를 ▲2~3세 영유아는 K-CDI(아동발달검사), K-TABS(기질 및 비전형 행동 척도) 2종류의 설문지를 통해 350개의 구체적인 항목을 바탕으로 모바일 또는 가정방문 설문검사를 진행한다.

검사방법은 발달검사 항목에 의거, 주양육자 또는 어린이집 교사가 검사 설문지(모바일 및 종이검사지)를 작성하면 된다.

검사결과 장애위험군으로 판단되는 영유아(0~2세)는 전문가에게 부모상담을 의뢰하게 된다. 특히 고위험군 소견을 보인 아동(2~3세)의 경우에는 유형별 맞춤형 치료프로그램을 제공하는 기관과 즉각적인 연계를 통해 필요한 조치가 적기에 이뤄질 수 있도록 지원할 계획이다.

신청기간은 8월5일부터 9월30일까지며 각 가정 및 재원 중인 어린이집에서 양천해누리복지관에 전화, 모바일, QR코드로 접수할 수 있다.

영유아 조기 발달검사에 관한 자세한 문의는 양천해누리복지관으로 문의하면 된다.

김수영 양천구청장은 “영유아 발달장애는 초기에 발견하여 골든타임을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이 사업을 통해 관내 장애위험군 아동을 조기 발견하고 맞춤형 치료 서비스를 제공하여, 우리 아이들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr