'로또 청약' 세종 자이 더 시티에 만점 통장 등장

[아시아경제 이관주 기자] '로또 청약'으로 관심이 집중됐던 '세종 자이 더 시티'에 만점 통장이 등장했다.

4일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 당첨자를 발표한 '세종 자이 더 시티' 전용면적 84㎡ P(펜트하우스) 기타지역에서 84점 만점자가 최고 점수로 당첨됐다.

만점 통장은 무주택 기간 15년 이상(32점), 부양가족 6명 이상(35점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점) 요건을 모두 충족해야만 한다.

'세종 자이 더 시티'는 지난달 28일 청약 접수 결과 1106가구 모집에 22만842명이 신청해 평균 경쟁률 199.7대 1을 기록했다. 이 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 1367만원으로, 84㎡ 기준 분양가가 최고 4억8867만원 수준이다. 인근 아파트 시세와 비교해 당첨 시 2억∼4억원의 시세차익을 얻을 수 있어 '로또 청약'으로 불렸다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr