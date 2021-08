[아시아경제 이정윤 기자] 택배기사를 가장해 피해자 집에 침입한 뒤 가스총을 분사하는 등 상해를 입힌 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 이세창 영잔전담 부장판사는 4일 강도상해 등의 혐의를 받는 A(23)씨에 대해 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 2일 오전 서초구의 한 아파트에서 택배기사로 가장해 인터폰을 눌렀고, 피해자가 문을 열자 가스총을 얼굴 등에 5회 발사한 혐의를 받는다. 또 피해자가 안방으로 피하자 전기충격기로 위협하며 상해를 가한 뒤 도주한 것으로 파악됐다.

신고를 접수한 경찰은 10여분만에 해당 아파트 상가 1층 남자화장실에서 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 생활비 마련을 위해 범행 도구를 준비하고 3일 전부터 주변을 대기하며 범행을 계획한 것으로 조사됐다.

