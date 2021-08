[아시아경제 금보령 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 59.8으로 집계됐다.

4일 글로벌 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 유로존의 7월 서비스업 PMI 확정치는 59.8로 지난달(58.3)보다 상승했으나, 예상치(60.4)보다는 낮게 나타났다.

