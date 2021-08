[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 절기상 입추를 사흘 앞둔 4일 경남 함양군 한들 들판에 벼가 익어가고 있다. 참새떼들이 여물어가는 나락을 까먹다가 인기척에 놀라 날아가고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr