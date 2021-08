[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)이 '전남교육 지역상생카드'를 출시했다고 4일 밝혔다.

광주은행은 전남 교육청과 협약을 맺고, 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인에 대한 지원을 강화하기로 했다.

이 카드는 전국 시·도 교육청이 최초로 개발한 카드로 전남교육청 전체 예산의 일정 비율을 쓰는 데 활용된다.

이몽호 광주은행 부행장은 "전라남도 교육청에서 추진하는 지역경제 활성화 사업에 함께 동참할 수 있게 되어 뜻깊다"며 "앞으로 우리지역 기관과 기업과의 협업을 통해 상생발전을 이루고, 지역 소상공인 및 지역민과 동행할 수 있는 상품 개발과 금융서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

