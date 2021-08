'데이터 시대' 행안부, 행정문서혁신 종합토론회 개최

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 데이터시대를 맞이해 기계판독이 가능한 방식의 행정문서 작성기준을 마련하기 위한 데이터 시대 행정문서혁신 종합토론회를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 토론회는 종이문서 양식을 근간으로 해왔던 기존의 문서작성방식에서 클라우드·AI·빅데이터 등 최근 기술발전환경에 따라 데이터의 저장과 활용이 용이하도록 문서작성방식을 개선하기 위해 마련됐다.

종합토론회에는 문서편집SW업체, 데이터분석업체, 한국전자문서산업협회 등 산업계, 빅데이터, 기록관리분야 학계를 포함해 전자문서국제표준 등 관련 전문가들이 참석해 행정문서혁신을 위한 문서포맷과 데이터시대 행정문서를 위한 정부의 방향을 심도 있게 논의할 예정이다.

그간 행정안전부는 연구기관, 학계, 산업계, 관계부처 등 각 분야별로 데이터시대에 적합한 문서작성방식에 대해 수차례 의견을 수렴해왔으며 이번 토론회는 관련분야 전문가들이 한자리에 모여 그간의 논의를 종합하는 자리가 될 전망이다.

한창섭 정부혁신조직실장은 "연간 1400만여 건 정도 생성되고 있는 행정문서를 데이터로 잘 축적한다면, 보다 합리적인 정책결정을 할 수 있게 되고 축적된 데이터 활용을 통한 새로운 가치창출도 가능할 것"이라면서 "종합토론회를 통해 데이터 시대에 맞게 행정문서를 데이터친화적인 방식으로 바꾸어나가고 개방형포맷들에 기반한 문서 생산방식을 추진하겠다"라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr