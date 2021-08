[아시아경제 최동현 기자] 한국 여자 역도 대표선수 이선미(21·강원도청)가 메달 도전에 실패했다.

이선미는 2일 도쿄 국제포럼에서 열린 2020 도쿄올림픽 역도 여자 +87㎏급 결선에서 인상 125㎏, 용상 152㎏, 합계 277㎏을 기록했다. 이선미는 인상에서 1차 시기 118㎏, 2차 시기 122㎏, 3차 시기 125㎏을 차례로 성공시키며 전체 3위를 이어갔다.

이어진 용상에서 이선미는 1차 시기에 148㎏, 2차 시기에 152㎏까지 들어올렸다. 마지막 3차 시기에 155㎏에 도전했지만 아쉽게 실패했다. 277㎏를 들어올린 이선미는 리 원원(중국), 에밀리 캠벨(영국), 사라 로블레스(미국)에 이어 최종 4위로 마감했다.

