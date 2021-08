경북도, 베트남 자매도시 초등교원에 'ODA' 온라인 연수 … "친 경북인재 양성"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 대구시, 대구교육대학교와 함께 2일부터 31일까지 5주간 베트남 자매우호도시 초등교원을 대상으로 '교육 ODA 온라인 연수를 실시한다고 밝혔다.

'ODA'(Official Development Assistance)는 선진국에서 개발도상국이나 국제기관에 하는 공적 개발원조를 뜻한다. 이번 연수는 중앙정부의 신남방정책과 연계하고 경북?대구의 특장점을 살린 ODA 사업을 브랜드화하는 것을 목표로 하고 있다.

경북도는 자매도시인 베트남 타이응웬 성 초등교원들에게 ▲한국의 초등교육 커리큘럼 ▲보건 위생 분야 등 맞춤형 연수를 제공하고, 코로나19 상황에 따라 대구·경북의 특성화 초등학교의 현장 교육 실습도 오프라인으로 진행할 예정이다.

이철우 경북도지사는 "새마을세계화 경험을 바탕으로 새로운 ODA 교육 모델을 제시해 코로나 이후 베트남 지역과의 관계를 확대하고 신남방국가와의 교류를 선도하겠다"고 강조했다.

한편 경북도는 2005년도부터 베트남 타이응웬 성과 자매결연, 2017년 베트남 호찌민과 우호교류를 체결한 것을 바탕으로 경제, 문화, 농업 등 다양한 분야에서 활발하고 교류하고 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr