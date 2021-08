경상국립대학교, 창녕군 초·중학생 대상 '여름 온라인 GNU영어 캠프' 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시 경상국립대학교는 여름방학을 맞이해 창녕군에서 위탁받아 '여름 온라인 GNU 영어 캠프'를 운영한다고 2일 밝혔다.

경상국립대 국제어학원은 지난해 여름방학과 겨울방학에 국가거점국립대학 최초로 온라인 영어 캠프를 운영했다.

이번 방학에는 수업 시간을 두 배로 늘려 실시간 화상 프로그램을 통해 진행한다.

군은 코로나19 상황에서도 관내 초·중학생의 영어학습 공백을 최소화하고 영어 실력을 향상할 기회를 제공하기 위해 학생 33명을 자체 선발해 영어 캠프에 위탁했다.

국제어학원은 모든 참여 학생에게 원어민 강사가 직접 맞춤형 학습꾸러미(수업교재, 교구, 매뉴얼 등)를 사전에 준비해 효과적인 온라인 학습을 제공한다.

또한 대학생 학습 멘토를 활용해 다양한 체험교육과 실생활에서 접하는 상황영어체험 교육을 병행해 학생들이 온라인 수업에 몰입할 수 있도록 돕는다.

캠프 수료자에게는 '잉글리시 클리닉(영어피드백)' 서비스로 1년간 영어학습 상담 지도를 할 계획이다.

이석광 국제어학원장은 "이번 방학에는 지자체와 더욱 긴밀하게 협력해 원격 수업을 활성화함으로써 안전하고 즐겁게 학습 공백을 최소화하고 영어 공부를 할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr