고창군, 이달부터 ‘건고추 장터’ 개장

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 본격적인 고추 출하시기에 맞춰 ‘건고추 장터’를 이달부터 농산물종합유통센터 본관동에서 개장한다고 2일 밝혔다.

건고추 장터는 오는 10월까지 매월 3일과 8일 고창 5일 장날에 오전 6시부터 낮 12시까지 운영한며 군에서 그늘막 등 부대시설과 고객쉼터, 셔틀버스를 제공해 농가와 소비자들이 편하게 고추를 사고 팔 수 있도록 했다.

특히 군은 건고추장터 활성화를 위해 특별교부세 예산(5억원)을 확보해 올해내 비가림시설 등 편의시설 설치를 통한 장터의 편의성을 높일 방침이다.

또 건고추 포장재 지원사업을 통해 고창에서 생산된 우수한 고추임을 인증하여 상품가치를 높이고 소비자 인지도 향상에 힘쓸 계획이다.

조우삼 농어촌식품과장은 “고추 생산농가는 안정적인 판로가 확보되고 상인과 소비자들은 우수함 품질의 건고추를 구매할 수 있어 모두 만족해 하고 있다”며 “장터가 활성화 돼 코로나19로 침체된 지역경제에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr