남양주 민주당, "세력의 정치 공작" 이재명 의심?

"조광한 시장 당무 정지 부당" 탄원서 제출

"조 시장 입 틀어막으려는 밀실 협작에 불과"

[아시아경제 라영철 기자] 더불어민주당 대선 후보 경선이 치열하게 전개되는 가운데 당 내 대권 후보인 이재명 경기지사와 갈등을 빚다 당무 정지와 윤리 심판원에 회부된 조광한 남양주시장에 대한 당 최고위 결정에 대해 지역 당원들이 "정치 탄압" 이라며 강력히 반발하고 나섰다.

당원들은 특히, "시기가 매우 부적절하다. 조 시장 입을 막으려는 세력의 정치 공작"이라고 반발하며 의심의 시선을 이재명 지사 측으로 옮기는 모양새다.

민주당 남양주시당에 따르면, 지난달 29일 당원 1000여 명이 중앙당 당사를 찾아 조 시장의 당무 정지와 윤리 심판원 회부의 부당함과 철회를 담은 탄원서를 제출했다.

앞서 민주당 최고위는 당헌 제80조 제1항을 들어 지난달 7일 조 시장의 당무를 정지하고 윤리 심판원에 회부한 바 있다.

남양주 당원들은 "당사자의 소명 기회도 주지 않은 최고위의 결정이 절차와 시기를 볼 때, 조광한 시장에 대한 정치적 탄압으로 매우 의심된다"라고 주장했다.

당원들은 "조 시장과 이재명 지사가 정책 표절로 갈등을 빚는 시점에 이러한 결정을 내리는 것은 조 시장의 입을 틀어막으려는 세력의 정치 공작"이라고 강조했다.

그러면서 "특히 대선 후보 경선 과정에서 중요한 검증 포인트가 된 시점에서 조 시장의 당무 정지가 어떠한 시급성이 있었는지 묻지 않을 수 없다"라며 최고위의 '당무 정지' 결정 시기를 지적했다.

또한, "조 시장을 정치적으로 보복하고 탄압하려는 특정 세력이 최고위원들의 눈을 가리고, 귀를 막아 최고위의 의사 결정에 오점이 됐다. 민주당은 이러한 중대한 오점을 바로 잡아야 한다"라고 질타했다.

당원들은 "해당 당헌은 부정부패와 관련한 법 위반 혐의로 기소된 당직자에 관한 사항인데 조 시장의 기소 내용은 부정부패에 해당하지 않아 최고위 상정 자체가 무효"라고 반박했다.

이어 "조 시장의 경우, 감사실장 자리에 변호사를 영입하는 과정에서 다소 매끄럽지 못했던 행정 절차가 업무 방해에 해당하는지 법원의 판단을 받아보는 문제로 부정부패와는 아무런 관련이 없다"라고 덧붙였다.

평당원을 대표해 탄원서를 낸 김희호 당원은 "탄원서를 준비하는 동안에도 남양주시의원들 사이에 분란이 있었고, 조광한 시장을 공격하는 지역위원회 명의 입장문 발표도 있었다"며 "그러나 본질은 일부 당직자들끼리 밀실에서 이뤄진 협작에 불과할 뿐, 우리 당원들의 뜻은 아니다"라고 밝혔다.

그는 또, "민주당의 주인은 당원이다. 더 이상 일반 당원들의 뜻에 반하는 지역위원회 소수 관계자들의 결정을 좌시하지 않겠으며, 필요하다면 일반 당원 중심의 집단행동에 나설 것"이라고 경고했다.

이를 두고 남양주 당원들 사이에선 내년 대선과 지방 선거를 앞두고 친문계로 분류되는 조 시장 지지층의 결집과 민주당 대선 후보 경선에도 영향을 미칠 것이란 주장도 나온다.

익명의 남양주 당원 A 씨는 본지와 통화에서 "조 시장의 당무 정지는 지역 당원 의견을 철저히 무시하는 처사와 다름없다"면서 "밀실 내막을 다른 지역 당원들에게도 알려 최고위의 잘못된 판단을 되돌려 놓겠다"고 목소리를 높였다.

또 다른 당원은 "최고위 결정(조 시장 당무 정지와 윤리 심판원 회부)은 조 시장 지지층의 결집을 더 단단히 할 것이고, 지역 당원들이 이 지사에 대해 의혹을 갖는 만큼 우리당 대선 후보 경선에도 영향을 줄 정도로 사태가 번질까 우려된다"라고 말했다.

한편, 이재명 경기지사의 '정책 표절' 논란 확산 시점에 당 최고위원회로부터 당무 정지와 당 윤리 심판원에 회부된 조 시장은 "더불어민주당 내 일부 그룹에 의해 자행된 폭거이자 정치 탄압" 이라며 강력 대응할 뜻을 밝힌 바 있다.

조 시장은 "지난 6월 초에 기소된 사건을 두고 저와 이재명 경기도지사가 하천·계곡 정비에 대한 '정책 표절'로 불편한 관계에 놓인 이 시점에 굳이 왜 이런 결정을 내려야 했는지"라며 의혹을 제기했다.

앞서 민주당 대선 후보 경선 TV 토론회에서 남양주시의 하천·계곡 정비 사업이 '경기도의 최초 사업'으로 언급되면서 이 지사의 '정책 표절' 논란이 일었다.

이에 조 시장은 즉각 "우리 시의 성과를 도지사의 치적으로 둔갑시켜 버리는 경기도의 행태에는 동의할 수 없다"라고 강력 비판했고, 이 지사는 토론회 당시 김두관 후보의 추궁에 '남양주시가 최초'라고 인정하면서도 "그래서 공무원들 표창도 했다"라고 발언했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr