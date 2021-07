부산의 ‘골목길’ 찾습니다 … 부산건축제 시민영상공모전

총 10팀 선정, 수상작은 부산건축제 전시



9월 30일까지 3분 이내 동영상작품 제출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 ‘골목길’을 찾아 나섰다.

부산시와 부산건축제조직위원회는 ‘2021부산건축제’의 전시콘텐츠 제작에 시민의 참여를 이끌기 위해 ‘부산과 함께한 골목길 찾기 영상공모전’을 연다.

영상공모전은 단순히 아름답거나 오래된 장소를 찾는 것을 넘어, 부산 사람들의 삶과 도시의 시간을 간직하고 그 기억과 장소를 어떻게 미래에 전할 것인지 함께 고민하기 위해 마련됐다.

응모자격 없이 관심 있는 시민은 개인이나 4인 이하 팀으로 참가할 수 있다.

8월 2일부터 9월 30일까지 주제에 적합하게 제작된 3분 이내의 동영상 파일과 신청양식을 이메일로 제출하면 된다.

오는 10월 제출작품에 대한 심사를 거쳐 대상 1팀(상금 200만원), 최우수상 1팀(상금 100만원), 우수상 3팀(상금 각 50만원), 장려상 5팀(상금 각 30만원) 등 총 10팀을 선정해 시상하며, 수상작품은 올해 부산건축제 행사 기간 중 전시될 예정이다.

박형준 부산시장은 “골목은 도시를 잇는 중요한 공간이며, 그 골목을 살아가는 사람들만 알 수 있는 이야기가 켜켜이 쌓여있는 곳이기도 하다”며, “부산의 골목길에 대한 가치를 재발견하고, 이를 더 많은 사람이 공감할 수 있었으면 하는 바람”이라고 말했다.

‘2021부산건축제’는 부산의 도시건축 100년을 주제로, 오는 11월 센텀시티 신세계백화점을 비롯한 부산시내 일원에서 개최될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr