[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 고립사고 발생 예방을 위한 하천 순찰용 드론을 살펴보고 있다.

이날 채 구청장은 대방천 생태하천 복원 구간인 신길광장공원 교차로 인근에서부터 대방천로를 따라 현장을 점검하고 도림천 공사현장을 꼼꼼히 살폈다.

채 구청장은 대방천 생태하천 복원사업을 통해 도심 속 생태 환경을 되살리고 자연과 어우러지는 힐링공간을 조성함으로써 구민들의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 노력하겠다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr