안산, 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕 1승 남았다

슛오프 접전 끝에 맥켄지 브라운 따돌려

여자양궁 신성 안산(20·광주여대)이 올림픽 개인 금메달에 1승만을 남겼다. 30일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인 4강에서 미국의 맥켄지 브라운을 슛오프 접전 끝에 이겼다. 앞서 혼성 단체와 여자 단체에서 금메달을 목에 건 안산은 이로써 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕 도전을 이어가게 됐다.

안산에게 브라운과의 맞대결은 이번 대회 최고 고비였다. 1세트에서 10점 한 발 등 28점을 쏘고도 1점을 뒤졌다. 안산은 2세트에서 10점 세 발을 맞추며 반전의 발판을 마련했다. 3세트에서도 10점 행진을 이어가 세트 점수 4-2 역전에 성공했다. 브라운도 호락호락하지 않았다. 4세트에서 10점 과녁에 세 발을 꽂으며 승부를 원점으로 돌렸다.

마지막 5세트에서도 승부는 가려지지 않았다. 두 선수 모두 9점 두 발과 10점 한 발을 쐈다. 이어진 슛오프에서 안산은 침착하게 단 한 발의 화살을 10점 과녁에 꽂았다. 브라운은 9점을 쏴 동메달 결정전으로 밀렸다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr