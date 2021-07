광주은행 '멍이냥이 카드' 1만좌 돌파 기념 이벤트

1만번째 가입고객 등 경품 증정·유기동물 보호소에 후원금 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 ‘멍이냥이 신용·체크카드’ 1만좌 돌파 기념 이벤트로 1만번째 가입고객과 우수 이용고객으로 선정된 고객을 초청해 경품 증정식을 가졌다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 펫펨(Pet-Fam)족을 위해 출시한 ‘멍이냥이 신용·체크카드’의 1만좌 돌파를 기념해 이용고객에게 감사함을 전하고자 마련됐다.

1만번째 가입고객에게는 펫 용품 구입상품권 50만원, 우수 이용고객 10명에게는 펫 용품 구입상품권 30만원 등 총 350만원 상당의 경품을 제공했다.

아울러 올바른 반려동물 문화 정착을 위해 유기견 보호센터에 ‘멍이냥이 신용·체크카드’ 이용금액의 0.1%를 특별기금으로 전달했다.

송종욱 광주은행장은 광주 동물 보호소를 위탁 운영하고 있는 사단법인 가치보듬을 찾아 유기견 보호기금 300만원을 전달하며 상품 판매에 따른 수익 일정부분을 지역사회에 환원함으로써 진정한 이익 이상의 가치를 추구하고 있다.

송 광주은행장은 “‘멍이냥이카드’시리즈에 많은 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드리며 고객님의 성원에 보답하고자 앞으로도 다양한 이벤트 및 상품개발에 최선을 다하겠다”며 “고객님의 다양한 니즈를 반영하는 특화상품을 지속적으로 출시하여 맞춤서비스를 제공함으로써 고객님의 가장 가까이에서 동행하는 KJ카드로 거듭나겠다”고 말했다.

멍이냥이카드는 지난해 5월, 신용카드를 먼저 선보이며 펫팸족의 뜨거운 호응 속에 출시 1년여만에 1만좌를 돌파하는 기염을 토했다.

체크카드 수요 고객의 의견이 증가함에 따라 전 카드사 최초로 반려동물 특화 체크카드인 ‘멍이냥이 체크카드’를 올해 3월에 출시해 호응을 얻고 있다.

반려동물 관련 지출 중 가장 큰 비중을 차지하는 사료와 간식비, 질병 예방·치료비를 절약할 수 있도록 애완동물과 동물병원(용품, 사료, 미용 등) 업종에서 10% 캐시백을 제공하는 것은 ‘멍이냥이 신용·체크카드’의 가장 큰 인기비결로 꼽히고 있다.

특히 카드사 중 유일하게 자신의 반려동물 사진을 삽입해 제작하는 ‘사진카드 발급 서비스’는 펫팸족으로부터 뜨거운 호응을 얻으며 마니아층을 형성시키고 있다.

사진카드를 발급받은 고객들이 ‘멍이냥이카드’와 반려동물을 함께 사진 찍어 개인 SNS에 게시함으로써 고객들 사이에 입소문이 퍼지면서 가입문의가 더욱 활발히 이뤄졌다.

이외에도 ‘멍이냥이 체크카드’의 경우 온라인쇼핑몰(G마켓, 옥션, 11번가, 티몬, 쿠팡, 위메프), 커피(스타벅스, 할리스, 투썸플레이스, 엔제리너스, 이디야, 탐앤탐스, 카페베네, 커피빈, 드롭탑), 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트 24)에서 5% 캐시백을 받을 수 있으며, ‘멍이냥이 신용카드’의 경우에는 이와 더불어 대형할인점(이마트, 롯데마트, 홈플러스), 백화점(롯데, 신세계, 현대, 갤러리아, AK플라자)에서도 5% 캐시백을 받을 수 있다.

