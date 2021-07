엽기적이거나 혹은 황당한 옛날 사람들의 생활풍습

[아시아경제 이진경 기자] 과거의 생활 방식과 지금의 생활은 얼마나 달라졌을까요? 옛사람들의 생활 모습과 관습들은 그 당시 시대상과 주변 환경이 반영된 것이지만 지금의 우리 시선으로 바라보면 이해하기 어려운 것들이 종종 있습니다. 정말 독특하고 신기한 옛사람들의 생활 방식과 관습은 어떤 것이 있는지 살펴보면서 더위를 날리는 시간 마련했습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr