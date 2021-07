[아시아경제 최동현 기자] 한국 남자 유도 대표 조구함(KH그룹 필룩스)이 결승전에 진출했다.

조구함은 29일 도쿄 일본무도관에서 열린 2020 도쿄올림픽 유도 남자 100㎏급 4강에서 호르헤 폰세카(포르투갈)를 업어치기 절반으로 꺾고 결승에 진출했다.

세계랭킹 6위 조구함은 2위 폰세카와 접전을 펼쳤다. 폰세카는 경기 초반 손가락 통증을 호소해 몇초간 경기가 중단되기도 했다.

조구함은 16초를 남기고 자신의 주특기인 업어치기로 절반을 따내며 유리한 고지를 점했다. 결국 조구함은 나머지 시간 동안 공격을 잘 막아내며 승리를 따냈다.

한국 유도 선수가 2020 도쿄올림픽 결승에 진출한 건 조구함이 처음이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr