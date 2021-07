전주시 학교운영위원장협의회, HS그룹과 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전주시 학교운영위원장협의회(회장 김태인)는 29일 ‘희망 프로젝트 꿈 장려금 활동 지원사업’ 발전을 위한 HS그룹과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

사업대상은 전주시 관내의 학생들을 대상으로 초등 10개교, 중등 6개교, 고등 5개교 총 21개개교가 선정이 된다.

내달부터 시작으로 오는 12월까지 마무리가되는 ‘희망 프로젝트 꿈 장려금 활동지원’은 활동이 마무리되면 우수한 사례들은 전주시 학교운영장협의회 소식지에 소개할 예정이다.

학생의 자기주도적 인식 및 탐색활동을 통해 학생 스스로의 역할 강화와 해결능력의 조성과 습관을 형성하고 지역의 특성에 맞는 탐색과 활동을 통해 내 고장에 맞는 프로젝트를 선정하고 진행하는 과정에서 아이의 유대관계 형성에도 도움을 줄 것으로 예상이 된다.

김태인 회장과 박상화 사무총장을 비롯한 사무국에서 2021-22년도의 전북 학운협의 중점 사업으로 많은 노력을 기울이고 있다.

재원 마련은 전주시 학교운영위원장협의회와 HS그룹과 MOU협약을 통해 마련한다.

유태호 HS그룹 회장은 “학생들의 자기주도적 학습능력 향상을 위해 더 많은 지원을 약속하고 지속적으로 활동활 수 있도록 최대한 노력하겠다”고 전했다.

김태인 회장은 “아이들 스스로 진행하는 프로젝트 기반 조성과 스스로 진행하면서 즐거움과 자신감 그리고 재미 또한 확대시키고 특히 문제해결과정을 통해 스스로 지식을 구성하는 능력 향상에 도움을 주고자 전주시 학교운영위원장협의회 자체적으로 실시하는 최초의 시범 사업이다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr