[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 문근영이 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 사진을 올려 근황을 알렸다.

문근영은 28일 오후 자신의 인스타그램에 글을 올려 자신의 목과 팔에 새긴 타투를 깜짝 공개했다.

게시된 사진에는 어두운 공간에서 셀카를 찍고 있는 문근영의 모습이 담겨있었다. 문근영은 어두운 사진 속에서도 매끈한 피부결과 남다른 외모를 자랑했다.

특히 "타투놀이"라며 목과 팔에 새긴 큼지막한 타투로 사람들의 시선을 끌었다.

한편 문근영은 최근 SNS로 팬들과의 소통을 강화하는 가운데 지난 2019년 출연한 tvN 드라마 '유령을 잡아라'이후 차기작을 검토하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr