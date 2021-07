2022학년도 대입 수시 전형과 합격 전략?

구로구, 2022학년도 온라인 대입 수시설명회 마련

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 2022학년도 온라인 대입 수시설명회를 마련한다.

구로구는 “수험생들이 체계적으로 입시 준비를 할 수 있도록 수시 전형과 합격 전략에 대한 정확한 정보를 제공하고자 대입 수시설명회를 준비했다”고 28일 밝혔다.

이번 온라인 대입 수시설명회는 사전 녹화 영상을 유튜브로 시청하는 방식으로 진행된다. 시청을 원하는 이는 8월3일 오전 9시 이후 구로구 유튜브 채널로 접속하면 된다.

이치우 비상교육 입시평가소장이 강사로 나서 ▲상반기 수능 모의평가 결과 분석 ▲대학별 수시전형 요강 분석 ▲주요 대학 지원 전략 ▲수시 대학별 고사 학습 전략 등에 대해 강의를 펼친다.

참여자를 위한 수시 전략 자료집도 제공된다. 자료집은 구청 홈페이지에서 다운로드할 수 있다.

구로구 관계자는 “복잡한 입시제도 내에서 수험생 본인에게 적합한 전략을 수립하는 것이 당락을 좌우할 수 있다”며 “이번 수시설명회가 수험생들이 원하는 결과를 얻는 데 도움이 되길 바란다”고 전했다.

