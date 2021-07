“완주9경 스탬프 찍고, 선물 받자!”

완주군, 완주9경 스탬프 챌린지 운영

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 모바일앱 워크온을 활용한 ‘완주9경 스탬프 챌린지’를 운영한다고 28일 밝혔다.

운영기간은 이달 30일부터 9월 30일까지 2달 동안이다.

이번 챌린지는 완주9경 중 최소 3곳 이상을 방문해서 스탬프를 획득하는 미션 수행 이벤트로 진행된다.

9경은 △대둔산 도립공원 △고산 자연휴양림 △모악산 도립공원 △대아수목원&대아호 △소양 송광사&벚꽃길 △소양 위봉사&위봉폭포&위봉산성 △경천 화암사 △삼례 비비정 △상관 공기마을 편백숲 등이다.

위치기반서비스(GPS)를 활용해 목적지 반경 100m 내외 접근시 스탬프가 찍히는 방식으로 진행되며, 선착순 300명을 대상으로 믹싱볼세트, 발마사지봉, 보조배터리 중 1개가 주어진다.

참여방법은 스마트폰에 워크온 앱을 설치하고, 완주군 공식 커뮤니티 ‘함께 걷는 완주’ 가입 후 완주9경 스탬프 챌린지 참여하기를 신청하면 된다.

완주군은 이번 챌린지로 코로나19로 신체활동이 줄어든 군민들의 건강을 증진하고, 내 고장 구석구석을 알아보는데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr