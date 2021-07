헌책 플리마켓 신설…내달 10~18일 접수

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 ‘2021 목포문학박람회’ 기간 중 문학 공연 등 참여프로그램을 운영할 개인 및 단체를 모집한다고 28일 밝혔다.

공모분야는 문학공연, 체험프로그램, 헌 책 플리마켓 등 3개로 접수기간은 내달 10일부터 18일이다.

1차 공모와 다르게 2차 공모는 집안에 쌓여있거나 추억이 담긴 소중한 책들을 나눌 수 ‘헌 책 플리마켓’이 신설됐다. 문학공연 및 체험프로그램 운영이 가능한 단체 및 개인이면 누구나 응모할 수 있다.

참여를 희망하는 개인이나 단체는 목포시문학박람회 홈페이지서 공모서식을 내려받아 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

최종 선정 결과는 문학박람회 심사위원회 심사를 거쳐 내달 24일 목포문학박람회 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

자세한 사항은 목포시 문학지원팀으로 문의하면 된다.

