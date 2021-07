포항 '수소연료전지 인증센터', KOLAS 공인시험기관 인정 취득

포항시, 수소연료전지 기업 등과 연료전지 시스템 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 포항 수소연료전지 인증센터가 KOLAS(한국인정기구)의 수소연료전지 시스템 공인시험기관으로 인정받아 27일 현판식을 가졌다고 28일 밝혔다.

시는 이날 경북도, 포항테크노파크, ㈜에프씨아이, STX에너지솔루션㈜, ㈜케이세라셀과 '수소연료전지 시스템 실증 및 검인증 지원' 공동추진을 위한 업무협약도 체결했다.<사진>

행사는 이강덕 포항시장, 송경창 경북도 환동해지역본부장, 이점식 포항테크노파크 원장, 이태원 에프씨아이 대표, 이동원 STX에너지솔루션 대표, 임경태 케이세라셀 대표 등이 참석한 가운데 현판수여, 업무협약, 인증센터 투어 등으로 진행됐다.

포항 수소연료전지 인증센터는 KOLAS의 전기시험의 에너지효율 분야에 대한 공인 시험기관으로 인정받았다. 이에 따라 인증센터는 10㎾ 이하 PEMFC(고분자전해질 연료전지) 시스템의 기본성능 평가 항목 중 발전 효율 시험과 배열 회수 효율 시험 등 2개 규격에 대해 공인성적서를 발급할 수 있게 됐다.

KOLAS는 '국가표준기본법'과 '공인기관 인정제도 운영요령'(ISO/IEC Guide) 기준에 따라 국제기준에 부합한 품질시스템 및 기술능력을 보유하고 있다는 것을 공식 인정하는 국가제도다.

이강덕 포항시장은 "이번 포항 수소연료전지 인증센터의 KOLAS 공인시험기관 지정으로 연료전지 시스템을 실증하고 검인증할 수 있는 기반을 구축하게 됐다"며 "연료전지 부품?소재 국산화 및 기술 경쟁력 확보 기업들이 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.

한편, 이번 업무협약을 통해 포항시와 경북도는 수소연료전지 시스템의 실증과 검인증을 위한 행정지원을, 포항테크노파크는 수소연료전지 인증센터를 활용한 시스템 실증 및 검인증을 지원하게 된다.

