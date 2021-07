경기교육청, 교원 연수교육 개선한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 교원 연수교육을 획기적으로 바꾼다.

경기교육청은 교원 역량강화를 위해 현재 운영되는 교원 교육체계를 ▲지역 기반 거점연수원 운영 ▲연수기관 발굴ㆍ확장 ▲지역 기반 협의체 운영 등으로 재편, 운영한다고 28일 밝혔다.

지금까지 교원 연수체제는 기관마다 연수를 운영해 도내 교원들이 희망하는 연수를 듣기 위해서는 해당 기관으로 이동해야 하고, 지역별 특성과 요구를 반영한 연수를 지역 인근에서 수강하기 어려웠다.

이에 경기교육청은 경기도교육연수원을 비롯해 6개 연수원을 거점 연수원으로 운영하고, 연수원별로 인근 4~5개 교육지원청과 협업해 지역 교원역량강화를 위한 연수 운영과 현장으로 찾아가는 맞춤연수 지원을 담당하도록 개편한다.

이번 연수체제 혁신에 따라 '2022 교장 자격연수'도 5개 거점 연수원을 운영해 연수 대상자의 접근 편의성을 높이고 연수 효율성과 효과성을 확보할 예정이다.

또 균등한 연수질을 확보하기 위해 중심 연수원이 공동연수과정 표준안을 설계해 프로그램과 강사 인력풀을 다른 기관과 공유한다.

경기교육청은 현장 요구를 반영하는 연수를 운영하기 위해 지역 대학, 기업, 연구소 등을 외부 연수기관으로 발굴ㆍ확장하는 작업도 병행한다.

경기교육청은 외부 연수기관과 업무협약을 추진하고 이 기관들과 거점연수원, 교육지원청이 연수 기획 단계부터 협업하는 협의체를 운영해 9월부터 지역 기반 교원연수를 시범 운영할 계획이다.

고효순 경기교육청 교원역량개발과장은 "코로나19로 인해 급격히 변화한 교육환경을 반영해 교원연수체제도 새로운 길을 찾아야 할 때"라면서 "선생님들이 필요한 역량을 높이기 위해 가까운 곳에서 쉽게 배우고 성장할 수 있도록 다양한 전문 기관들과 적극 협력해 가겠다"고 강조했다.

