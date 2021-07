[아시아경제 조성필 기자] 법무부는 '디지털 성범죄 등 대응TF'를 신설·운영한다고 27일 밝혔다.

TF는 성범죄 대응 형사사법체계 확립과 피해자 보호 방안 마련, 딥페이크(deepfake) 범죄 대응 대책 연구 등을 주요 업무로 한다. 자신의 성추행 피해 사실을 증언해 미투 운동을 촉발한 서지현 검사가 팀장을 맡았다.

법무부는 TF 외에도 법조, 언론, IT, 예술 등 다양한 분야 전문가 10여명으로 구성된 '디지털성범죄 등 전문위원회'도 운영할 예정이다.

