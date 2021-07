[아시아경제 유병돈 기자] 영업시간 제한 방역 지침을 어기고 불법 영업을 이어가던 보드게임 카페에서 업주와 손님 수십명이 경찰에 무더기로 적발됐다.

서울 관악경찰서는 관악구 봉천동의 한 보드게임 카페에서 직원·손님 등 32명을 감염병예방법 위반 혐의로 단속했다고 26일 밝혔다.

경찰은 전날인 25일 오후 11시 7분께 '마약 사용이 의심된다'는 신고를 받고 해당 업소를 찾아 잠긴 출입문을 강제 개방한 뒤 들어가 4개 테이블에 7∼8명씩 둘러앉아 있는 모습을 확인했다. 수색 결과 마약 관련 혐의는 없는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "적발된 손님 등의 집합금지 위반 사항을 관할 구청에 통보할 예정"이라고 말했다.

