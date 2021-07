경기교육청, 교육정책 국민·공무원 제안 공모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 이달 27일부터 다음 달 5일까지 경기교육 정책과 관련해서 국민ㆍ공무원 제안 공개 모집에 나선다.

국민ㆍ공무원 제안은 경기교육청 교육정책과 행정제도 개선에 국민ㆍ공무원 의견을 적극 반영하기 위해 도입된 제도다. 경기교육청은 해마다 우수 제안을 채택해 경기교육 정책에 반영하고 있다.

국민제안은 누구나 참여 가능하다. 공무원 제안은 경기교육청 소속 공무원과 교원만 참여할 수 있다. 모집 분야는 경기교육 정책 관련 전 분야다.

경기교육청은 부서 검토를 통해 우수 국민ㆍ공무원 제안을 채택하고, 이를 정책에 반영한다. 우수 제안 채택 기준은 ▲창의성 ▲효율성 ▲효과성 ▲적용 범위 ▲계속성 ▲실행 가능성 등이다.

경기교육청은 참신한 제안을 선정해 창안 등급을 부여하고, 포상금을 준다. 창안 등급에 따른 포상금은 ▲특별상 200만원 ▲우수상 100만원 ▲우량상 50만원 ▲장려상 20만원 등이다.

한근수 경기교육청 행정관리담당관은 "경기교육 정책에 대한 국민과 소속 공무원의 참신하고 다양한 의견이 현장중심 경기교육을 만드는 자양분이 될 것"이라며 "경기교육에 관심과 애정을 바탕으로 국민ㆍ공무원 제안 공모에 많이 참여해 달라"고 당부했다.

한편, 국민ㆍ공무원 제안은 국민 신문고 홈페이지를 통해 참여할 수 있다. 국민ㆍ공무원 각 모집 분야 서식에 따라 제안 내용을 작성ㆍ제출하면 된다.

