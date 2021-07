마장마술 김동선 결선行 좌절

A조 9명 가운데 8위 머물러

한국 승마 선수로는 유일하게 2020 도쿄올림픽에 출전한 김동선(32)이 결선 진출에 실패했다. 24일 일본 도쿄의 마사공원에서 열린 도쿄올림픽 마장마술 개인전 예선에서 말 '벨슈타프'와 함께 나서 63.447%를 기록했다. A조 아홉 명 가운데 8위를 했다.

이번 대회에서 마장마술은 쉰아홉 명이 여섯 조로 나뉘어 예선을 치른다. 결선 진출권은 각 조 1~2위와 차점자 여섯 명 등 열여덟 명에게 돌아간다. 김동선은 하위권에 자리해 일찌감치 대회를 마무리했다.

마장마술은 규정된 코스를 따라 말을 다루면서 연기를 펼치는 종목이다. 넓이 60m×20m의 평탄한 마장에서 경기한다. 김동선은 김승연 한화그룹 회장의 셋째 아들이다. 2016 리우데자네이루올림픽에서도 한국 승마 선수로는 유일하게 이 종목에 나섰다. 당시에는 1차 예선을 치른 뒤 조모상으로 중도 귀국했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr