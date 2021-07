산드로 바자제 15-11로 제압하고 동메달

펜싱 남자 사브르 대표팀의 맏형 김정환(국민체육진흥공단)이 3회 연속 올림픽 메달을 거머쥐었다. 24일 일본 지바의 마쿠하리 메세에서 열린 2020 도쿄올림픽 남자 사브르 개인 동메달 결정전에서 조지아의 산드로 바자제를 15-11로 이겼다.

김정환은 남자 사브르 대표팀에서 유일하게 준결승에 진출했으나 이탈리아의 루이지 사멜레에게 12-15로 역전패했다. 하지만 바자제를 상대로 경기 후반 놀라운 집중력을 보이며 또 한 번 시상대에 올랐다. 김정환은 2012 런던올림픽 남자 단체전 우승 멤버다. 2016 리우데자네이루올림픽에서는 개인전에서 동메달을 땄다.

가장 기대를 모은 세계랭킹 1위 오상욱(성남시청)은 8강에서 탈락했다. 구본길(국민체육진흥공단)도 32강에서 패배의 아쉬움을 삼켰다.

