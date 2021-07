中 사격 신성 양첸, 도쿄올림픽 1호 금메달

"공산당 100주년 맞은 조국에 금메달 선물 기뻐"

중국 사격의 신성 양첸이 2020 도쿄올림픽 1호 금메달의 주인공이 됐다.

양첸은 24일 일본 도쿄 아사카 사격장에서 열린 도쿄올림픽 여자 10m 공기소총 결선에서 251.8점으로 우승했다. 메달 색깔은 마지막 한 발에서 갈렸다. 양첸은 스물세 발까지 아나스타시아 갈라시나(러시아올림픽위원회)에 0.2점 차로 뒤졌다. 하지만 마지막 스물네 번째 발에서 9.8점을 쏴 역전했다. 갈라시나는 8.9점에 그쳐 251.1점으로 은메달을 얻었다. 동메달은 230.6점을 기록한 니나 크리스텐(스위스)에게 돌아갔다.

이번 대회에는 정식 종목 서른세 개에 금메달 339개가 걸렸다. 양첸은 206개 팀 1만1000여 명의 선수 가운데 가장 먼저 금메달을 땄다. 그는 "마지막까지 치열하게 전개된 경기에서 우승해 정말 기쁘다"라며 "압박감을 이겨내는 훈련이 주효했다. 지도자들이 그런 상황을 자주 만들어줘서 해결할 수 있었다"라고 말했다. 이어 "공산당 100주년을 맞은 조국에 금메달을 선물해 기쁘다"라고 밝혔다.

우리 선수단의 권은지(울진군청)와 박희문(우리은행)은 각각 7위와 8위에 머물렀다. 예선을 4위와 2위로 통과했으나 흐름을 이어가지 못했다.

