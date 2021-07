양궁 혼성 김제덕·안산, 방글라데시 꺾고 8강 진출

[아시아경제 류태민 기자] 한국 양궁이 방글라데시를 꺾고 2020 도쿄올림픽 혼성단체전 8강에 진출했다.

한국 양궁 대표팀의 김제덕(경북일고)과 안산(광주여대)은 24일 일본 도쿄 유메노시마공원 양궁장에서 열린 혼성전 첫 경기 16강전에서 방글라데시의 루만 샤나-디야 시디크 조를 6-0(38-30 35-33 39-38)으로 완파했다.

대표팀 남녀 막내인 김제덕과 안산은 이 경기가 첫 올림픽 토너먼트 데뷔 무대다. 한국은 이번 대회부터 처음 도입된 혼성전에서 첫 금메달을 노리고 있다.

김제덕은 1세트 첫발 9점을 맞췄다. 이어 사대에 오른 안산은 보란 듯이 10점을 쐈다. 방글라데시 선수들은 차례로 8점과 5점을 쐈다.

1세트부터 38-30으로 크게 앞서며 기선제압을 한 김제덕과 안산은 내리 두 세트를 더 따내며 여유 있게 8강행 티켓을 거머쥐었다.

한국은 대만을 5-3으로 꺾고 올라온 인도의 프라빈 자다브-디피카 쿠마리 조(인도)와 오후 2시 34분 준결승 진출을 다툰다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr