[아시아경제 류태민 기자] 개그맨 유재석이 코로나19 검사 결과 음성 판정을 받았다.

소속사 안테나는 24일 “유재석이 오늘 코로나19 음성 판정을 받았다”며 “현재 방역당국 지침에 따라 자가격리 중이며 건강상 특이사항은 없다”고 밝혔다.

유재석은 전날 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’의 스태프 한 명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 자가격리에 들어갔다. 이로 인해 유재석이 출연 중인 tvN 예능 ‘식스센스2’, SBS TV 예능 ‘런닝맨’ 등은 촬영을 연기하며 일정에 차질을 빚게 됐다.

다만 MBC TV '놀면 뭐하니?'는 유재석이 확진자와 접촉한 후 촬영이 없었으며, 2020 도쿄올림픽 중계로 3주간 방송을 쉬어가기로 해 큰 영향은 없을 것으로 보인다.

