윤석열, 공식 홈페이지 개설…응원 메시지 공유도 가능

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프가 23일 공식 홈페이지를 열었다.

홈페이지는 윤 전 총장의 어린 시절 사진 등을 담은 '인간 윤석열', 대권 도전 선언 후 정치 활동 모습을 보여주는 '윤석열 소식'과 '갤러리', 국민의 응원 메시지를 공유할 수 있는 '어디서든 말해요' 등의 메뉴로 구성됐다. '어디서든 말해요' 메뉴의 경우 현재 카카오, 페이스북 계정을 통해 로그인할 수 있다. 조만간 네이버와 트위터 계정으로도 로그인할 수 있다.

오는 26일 시작되는 후원회 모금도 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.

윤 전 총장은 이날 페이스북에 "여러분과 더 가까이 만나고, 저에 대해 더 많은 것을 알려드리기 위해 공식 홈페이지를 만들었다"며 "공개하기 부끄럽지만, 예전 모습과 소소한 이야기들이 담겼다"고 적었다.

이상록 윤 전 총장 캠프 대변인은 "오늘 문을 연 윤석열 예비후보의 공식홈페이지가 지지자들은 물론 국민 모두와 활발하게 소통하는 열린 공간으로 자리잡기를 바란다"면서 "국민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

