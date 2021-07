▲이병태(전 국방부장관)씨 별세, 이재영·이효정씨 부친상, 이준용(미래에셋자산운용 사장)씨 장인상 = 22일, 서울아산병원 장례식장 7호실, 발인 24일, 장지 국립서울현충원. ☎ 02-3010-2000

이민지 기자 ming@asiae.co.kr