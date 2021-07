염소 뿔 녹이는 더위 '대서'

1년 중 가장 덥다는 절기 ‘대서’인 22일 서울 청계천에서 시민들이 더위를 식히고 있다. 시민들이 자주 찾는 도심 속 피서지 청계천은 평소보다 한산했다. 몇 안 되는 사람들은 연일 이어지는 폭염에 다소 지친 모습이었다. 기상청은 “고온다습한 북태평양 고기압이 우리나라를 완전히 덮고 있어 무덥고 습한 날씨가 지속되겠다”고 밝혔다.

