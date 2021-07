[포토]이승로 성북구청장 선별검사소 직원들께 박카스 전달

이승로 성북구청장, 선별검사소 직원들에 응원 간식과 박카스 전달

[아시아경제 박종일 기자] 성북구 직원들이 연일 이어지는 불볕더위와 코로나19 확진자 급증으로 고생하는 선별검사소 관계자를 위한 응원 간식을 마련했다.

이승로 성북구청장이 성북구 직원을 대표해 관내 선별검사소를 순회하면서 응원 간식과 감사의 마음을 전했다.

광진구, 폭염 속 선별진료소 근무자 냉방물품 제공, 대기줄 그늘로 변경

광진구(구청장 김선갑)가 최근 10일 이상 이어지고 있는 폭염으로 고생하는 광진구 선별진료소와 임시선별검사소 근무자들을 위한 폭염대책 물품을 지원한다.

코로나 4차 대유행 속 검사건수가 급증하면서 최근 자양보건지소 임시선별검사소를 추가 개소하는 등 적극적으로 대응하고 있으나, 근무자들의 온열질환에 따른 건강이 우려되는 상황이다.

이에 구는 선별진료소 근무자들을 위한 폭염대응 물품으로 ▲쿨토시 ▲쿨조끼 ▲쿨스카프 ▲쿨 목걸이 ▲쿨팩 ▲자외선 차단용 모자 ▲썬스틱 및 생수 등을 제공하고 있다.

더불어 코로나19를 예방하고자 마스크와 손 소독제도 지원한다.

이와 함께 구는 폭염 속 코로나19 검사를 받기위해 대기하는 구민들을 온열질환 예방과 편의를 고려해 대기줄의 위치를 자연 그늘 방면으로 변경하고, 의자를 배치했다. 장기간 대기자에게는 생수를 제공하고 있다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19 4차 대유행에 따른 업무가 증폭되어 있는 가운데 장기화되는 폭염 속에서도 묵묵히 근무중인 근무자들에게 깊은 감사를 드린다”라며 “폭염재난 및 코로나19 재난을 잘 이겨낼 수 있도록 끊임없이 노력하겠다”라고 말했다.

정원오 성동구청장 리모델링 공사 중 소월하트홀 방문 근무자 격려

정원오 성동구청장은 리모델링 공사 중인 소월아트홀을 22일 오전 방문, 공사현장을 살피고 현장 근무자들을 격려했다.

공사가 진행되는 과정을 직접 들으며 위치와 공사 내용을 확인, 추진에 어려움은 없는지 살피고 현장근무자들이 안전수칙을 준수하며 공사할 수 있도록 거듭 당부했다.

소월아트홀은 지난 4월부터 리모델링 공사를 실시, 지하 1층에서 4층까지는 증축공사를 추진하며 현재 골조공사로 순조로운 진행을 보이고 있다.

지상 3층의 공연장은 기존 객석의자 철거를 완료하고 인테리어 공사를 준비, 소월아트홀은 올 10월 초 개관, 구민들의 문화 공간으로 거듭날 예정이다.

정원오 성동구청장은 “소월아트홀 리모델링 공사가 완료되면 다양한 문화공연을 접할 수 있는 문화 명소가 될 것”이라며 “다양한 프로그램을 운영해 구민들에게 문화예술 향유 기회를 대폭 넓히겠다”고 말했다.

