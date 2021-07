[아시아경제 온라인이슈팀] 인기 웹툰 작가 야옹이(본명 김나영)가 근황을 전했다.

야옹이는 최근 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 개시하며 물오른 미모를 자랑했다.

이에 유명 인플루엔서 오또맘은 "힐링되는 미모, 고마워"라며 애정어린 댓글을 남겼고, 팬들은 "세상에서 젤 예쁜 사람", "매일이 리즈", "오늘도 이쁨" 등의 댓글을 달며 화답했다.

한편 올해 초 자신이 초등학생 아들을 키우고 있는 싱글맘이라는 사실을 밝힌 야옹이는 웹툰 작가 전선욱과 교제 중이며, 대표작 '여신강림'을 네이버 웹툰에 연재 중이다.

