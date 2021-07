[아시아경제 김대현 기자] 서울구치소에 수감 중인 박근혜 전 대통령(69)이 올해 두 번째로 병원에 입원했다. 어깨 통증 등 지병을 치료하기 위해서다.

20일 법무부에 따르면 이날 오후 박 전 대통령은 서울 서초구 서울성모병원에 입원해 치료를 받는 중이다. 그는 어깨통증 등 질환으로 구치소 및 병원에서 진료를 받아왔다.

박 전 대통령은 2019년 어깨 수술을 위해 78일간 서울성모병원에 입원했다. 지난 1월에도 코로나19 밀접 접촉자로 분류돼 같은 병원에 입원했으며, 음성판정을 받고 20일간 치료받았다.

법무부는 "입원 기간 중 병원 의료진의 소견에 따라 치료에 집중할 예정"이라며 "퇴원 일정은 미정"이라고 전했다.

