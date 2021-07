[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 조선대치과병원이 광주광역시가 주관하는 '2021년 광주의료관광 선도의료기관 역량강화사업' 수행 의료기관에 선정됐다고 19일 밝혔다.

이에 따라 조선대치과병원은 2019·2020년에 이어 3년 연속 선도의료기관 역량강화사업을 수행하게 된다.

오는 12월 31일까지 디지털 기반의 치과의료·교육 관광 플랫폼 구축을 위해 ▲의료·교육관광 온라인 플랫폼 활성화 ▲해외거점 네트워크 확대 및 홍보마케팅 강화 ▲의료관광지원센터 운용 활성화 ▲온·오프라인 시설 및 시스템 인프라 확충 등 세부과제들을 수행할 계획이다.

손미경 조선대치과병원장은 "이번 사업을 통해 광주의료관광 선도의료기관으로서 치과의료·교육관광 지역 브랜드화를 위한 역량을 강화할 것"이라며 "우리 지역의 의료관광 및 연계산업 발전에 기여할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

