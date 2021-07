영등포구 '2021 사회적경제 친화도시' 선정된 비결 뭘까?

서울시 최초 사회적기업 육성 우수 자치단체 최우수상과 동시 수상...지역 교육기관 및 사회적기업과 연대?협력하여 ‘생활 속 사회적경제’ 실현하려는 노력 높이 평가

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지난 2일 김대중컨벤션센터에서 열린 사회적기업의 날 기념식에서 ‘2021년 사회적경제 친화도시’로 선정됐다.

고용노동부는 사회적경제 활성화를 촉진하고 우수사례를 발굴·확산하기 위해 사회적경제 기업 육성과 인재 양성에서 우수한 성과를 보인 자치단체를 매년 사회적경제 친화도시로 선정하고 있다.

이번 심사는 사회적기업 육성 우수 자치단체 평가와 통합하여 이루어졌으며, ▲사회적경제 전담 조직 구성 ▲사회적경제 활성화 지원 관련 조례 제정 ▲사회적경제 교육 인프라 구축 ▲지역주민 대상 사회적경제 관련 교육 ▲지역 교육청, 학교 연계 청소년 대상 사회적경제 교육 ▲교육 내용의 적정성 등 6개 분야에 걸쳐 사회적경제 인재 양성 체계 구축을 위한 자치단체의 노력을 심사했다.

2021년 사회적경제 친화도시는 전국 기초자치단체 중 2곳만 선정되었다. 특히 영등포구는 사회적경제 인재 양성은 물론 지역 기반 사회적경제 활성화에 대한 노력을 인정받아 서울시 최초로 ‘사회적기업 육성 우수 자치단체 최우수상’과 함께 ‘사회적경제 친화도시’를 동시에 수상하는 영예를 안았다.

구는 서울시립대 창업지원단을 비롯한 중학교, 지역아동센터, 작은도서관과 연계하여 사회적기업과 학교-마을 간 교육 협력체계를 구축, 총 4706명의 청소년을 대상으로 질 높은 교육 콘텐츠를 지원함으로써 생애주기 첫 단계에서 사회적경제 인식 확산의 기회를 마련하여 높은 평가를 받았다.

또 구는 ▲사회적경제 랜선 주민교육 ▲지역주민 대상 사회적경제 아카데미 ▲지역주민 대상 협업지원 사업 ▲사회적경제 기본교육 웹툰 제작 및 배포 ▲영등포시장역 마켓마당 활용 사회적기업 홍보 ▲영등포구 공동브랜드 포포그레 미디어 플랫폼 구축 등 코로나19 상황 속에도 온라인 및 오프라인을 활용하여 지역 주민들이 체감할 수 있는 사회적경제 활성화 사업을 추진해왔다.

채현일 영등포구청장은 “이번 사회적경제 친화도시 선정은 사회적경제 인재 양성을 위하여 사회적기업, 학교, 그리고 마을이 함께 이루어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 민관 상생 협력을 통해 생활 속 사회적경제를 실현할 수 있도록 더욱 힘을 모으겠다”고 전했다.

