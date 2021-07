코로나 백신 공급 부족, 일본 지자체 잇따라 '접종 예약 중단'

[아시아경제 임철영 기자] 일본 지방자치단체가 코로나19 백신 공급 부족으로 신규 접종 예약을 중단하는 사태가 잇따르고 있다.

3일 아사히신문 등에 따르면 오사카시는 60세 이상 1차 코로나 백신 예약을 12일부터 받지 않기로 했다. 앞서 고베시와 지바시도 고령자 대상 백신 접종 예약을 중단한다고 발표했다.

아울러 야마가타시는 지난달 25일부터 진료소 개별 접종 예약을 중단했고 나가쓰가와시와 가카미가하라시 등은 집단 접종 예약을 중지한다. 이들 지자체는 화이자 백신을 접종해왔다.

일본 지자체의 잇따른 접종 예약 중단은 코로나 백신 공급 부족 탓이다. 일본 후생노동성에 따르면 지난달 19일부터 2주 동안 화이자 백신 공급은 지자체 요청 물량의 30%에 그칠 것으로 보인다.

마쓰이 이치로 오사카시 시장도 "8월 이후 화이자 백신 공급량을 전망할 수 없다"면서 "고령자 대상 2차 접종을 못할 가능성도 있다"고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr