함평군, 환경오염행위 예방 단속 강화 나서

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 본격적인 여름철을 맞아 환경오염행위에 대한 단속 강화에 나선다.

27일 군에 따르면 장마철 집중호우를 틈탄 오염물질 무단배출 등의 공공수역 수질 오염물질 직접 유입 차단을 위해 하절기 환경오염행위 특별 감시·단속을 한다.

군은 단속에 앞서 오염 우려 지역 환경오염물질 배출사업장 등을 대상으로 이달 말까지 사전홍보와 계도 활동을 실시한다.

이를 위해 군은 특별감시반 편성·운영을 통해 7월부터 8월 초까지 사업장 내 보관·방치·처리 중인 폐수·폐기물 등의 환경오염 물질 무단 배출 등 환경오염행위를 집중 감시·단속할 계획이다.

군 관계자는 “단속 결과 위반사항이 확인된 사업장에 대해서는 고발, 행정처분 등 엄중한 조처를 할 것”이라며 “함께 숨 쉬며 살아가는 우리 지역을 깨끗하게 하는 일에 군민 모두가 동참해 줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr