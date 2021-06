박범계 "이번 검찰 인사 공정했어… 나름 조화·균형 갖춰"

[아시아경제 조성필 기자] 박범계 법무부 장관은 25일 단행한 검찰 중간 간부 인사에 대해 "나름 조화와 균형 있게, 공정하게 한 인사"라고 평가했다.

박 장관은 이날 오후 법무부 정부과천청사에 들어오는 길에 취재진과 만나 이번 인사가 특정 성향이나 라인에 따라 갈렸다는 외부 비판에 이같이 말했다. 박 장관은 "일부 언론이 보는 시각과 인사 제청권자가 보는 시각이 늘 같을 수만은 없다"면서 "이번엔 소위 말해 좌천됐다는 검사에 대한 구제 측면도 있었다"고 말했다.

박 장관은 주요 사건 수사팀장의 교체에 대해선 "주요 관심 사건이면 인사 시기에 인사할 수 없느냐는 질문이 있을 수 있다"며 "수사는 필요성이나 요건이 있으면 후임자에 의해서도 연속성을 갖고 할 수 있으니 과하게 의미 부여할 건 아니다"라고 말했다. 또 김오수 검찰총장의 대검 참모진 구성엔 "김 총장의 의견을 대부분 반영했다"고 강조했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr