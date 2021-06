구글, 이용자 개인정보 담은 쿠키 퇴출 시기 늦춘다

내년 초에서 2023년 하반기로 연기

구글 "광고주들이 새 환경에서 적응할 수 있도록 하기 위함"

쿠키 폐지가 구글에만 유리한 정책이라는 비판도

[아시아경제 김수환 기자] 구글이 개인의 인터넷 이용 기록을 담은 정보인 '쿠키'의 퇴출 일정을 연기했다.

월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 구글이 웹브라우저 크롬을 통한 쿠키 수집 중단 시점을 2023년 말로 늦추기로 했다고 보도했다.

당초 구글은 내년 초에 쿠키 수집을 종료할 계획이었다.

쿠키는 웹사이트를 방문한 인터넷 사용자의 컴퓨터에 자동으로 저장되는 임시 파일이다.

이 쿠키에는 로그인 아이디와 암호를 비롯해 접속 기록 등의 정보가 담겨있다. 광고주들은 쿠키를 개인 맞춤형 온라인 광고에 활용했는데, 이것이 사생활 침해라는 비판이 끊임없이 제기돼왔다.

구글은 쿠키 퇴출 시기를 늦춘 이유는 온라인 광고업체들이 쿠키가 퇴출당한 이후 새로운 환경에서 적응하도록 필요한 시간을 주기 위함이라고 설명했다.

하지만 쿠키 퇴출이 구글에만 더 유리할 결과를 가져올 것이라는 비판도 나왔다.

구글은 쿠키를 수집하지 않더라도 지배적 위치를 지닌 자사의 인터넷 검색엔진을 통해 이용자들의 정보를 얻을 수 있다. 하지만 다른 광고업체들은 쿠키가 사라질 경우 이용자들의 정보를 얻기 위한 수단도 없어진다는 것이다.

WSJ은 현재 온라인 광고업체들은 쿠키 퇴출 후 인터넷 사용자의 정보를 수집하기 위한 대안 마련에 골몰하고 있다고 전했다.

실제로 유럽의 규제당국은 구글의 쿠키 퇴출이 결과적으로 경쟁업체에만 불리하게 작용할 수 있다고 보고 구글에 대한 반독점 조사에 착수한 상황이다.

아울러 지난해 12월에는 미 텍사스주 주도로 미국의 10개주가 쿠키 폐지 정책을 문제 삼아 구글에 소송을 제기했다.

이에 구글은 영국 경쟁시장청(CMA)에 쿠키를 퇴출할 경우 최소 60일 전에 이를 신고하겠다고 약속하기도 했다.

쿠키를 둘러싼 논란은 현재 빅테크 기업을 향한 개인정보 보호 문제의 연장선이라는 해석이 나온다.

앞서 구글과 애플, 페이스북 등 기업들이 막대한 이용자 데이터베이스를 활용해 개인정보를 무차별적으로 수집한다는 비판이 확산돼왔다.

이에 애플은 올 초 아이폰 앱이 개인 이용 기록을 추적하지 않도록 하는 기능을 추가한 소프트웨어 업데이트를 배포하기도 했다.

구글은 쿠키의 대안으로서 개인별로 기록을 저장하는 것이 아닌 비슷한 관심사별로 묶은 소집단에 대한 정보만을 수집해 개인정보 수집을 최소화하는 방식의 기술을 도입할 예정이다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr