광양시, 동·서천에 어린 동남참게 방류

내수면 생태환경 개선·토종어류 자원 보존

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 내수면 생태환경을 개선하고 토종어류 자원 보존을 위해 광양읍 동·서천에 어린 동남참게 8만 마리를 방류했다고 24일 밝혔다.

이날 행사에는 이용재 전남도의원, 장민석 철강항만과장, 지역주민 등 20여 명이 함께했다.

이번에 방류한 어린 동남참게는 전라남도 해양수산과학원 민물고기연구소에서 지원받은 것으로 수산생물 전염병 검사를 마친 갑폭 0.7㎝ 이상의 건강한 개체들이다.

동남참게는 바다, 강, 하천 등에 광범위하게 서식하며 가을철 산란기가 되면 바다로 이동하는 습성을 지닌 갑각류다. 어린 참게는 약 1~2년 후 상품성 있는 어미 게로 성장해 어업인은 물론 지역주민의 소득 증대에 크게 이바지할 것으로 전망된다.

시는 수산자원 회복과 어업인 소득 향상을 위해 노력하고 있으며 앞으로도 지역 실정에 맞는 경제성 있고 형질이 우수한 지역토산어종을 육성해 방류사업을 확대할 방침이다.

이용재 전남도의원은 “광양시 하천에 전라남도 지원 내수면 어린고기 방류사업을 대폭 확대하고 시민이 희망하는 어종 중심으로 사업을 추진하겠다”며 “방류사업이 내수면 생태계 복원과 지역 볼거리 기반 확대에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

장민석 철강항만과장은 “동남참게 방류가 수산자원 회복은 물론 어업소득 증대에 보탬이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 다양한 지역토산어종 방류를 통해 수산자원 보전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr